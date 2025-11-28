Roma-Midtjylland le pagelle | El Aynaoui fa la differenza 7,5 Involuzione per Wesley 5

Difesa giallorossa ben oltre la sufficienza, si rivede un grande El Shaarawy. Simsir da subentrato crea più di tutti gli altri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma-Midtjylland, le pagelle: El Aynaoui fa la differenza, 7,5. Involuzione per Wesley, 5

Altri contenuti sullo stesso argomento

Midtjylland battuto, la Roma sale a 9 punti in Europa League - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Midtjylland 2-1, El Aynaoui e El Shaarawy piegano i danesi Vai su X

Pagelle Roma-Midtjylland 2-1: El Aynaoui-El Shaarawy, poi Paulinho spaventa i giallorossi. Ansia per Koné - La Roma manda ko il Midtjylland e conquista i primi tre punti all'Olimpico nella competizione. Segnala sport.virgilio.it

Roma-Midtjylland 2-1, le pagelle: El Ayanoui, classe e sudore. Ghilardi promette bene. E torna al gol pure El Shaarawy - Un successo arrivato con i gol di El Aynaoui ed El Shaarawy e con qualche brivido ... msn.com scrive

Roma-Midtjylland 2-1, le pagelle: El Aynaoui (7) si svela con un gran gol, El Shaarawy (7) che impatto, Dybala (6) - 1 il Midtjylland e vince la sua prima gara casalinga di questa Europa League. Segnala msn.com