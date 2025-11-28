Roma-Latina Ciserna-Valmontone e Pedemontana tra le priorità della Lega Lazio

Ci sono anche la Roma-Latina, la Ciserna-Valmontone e la Pedemontana tra le priorità della Lega regionale. Il partito regionale, nel corso della conferenza programmatica, ha lanciato a Tivoli il "patto per il Lazio” con cui sono stati fissati i punti cardine al centro del percorso che la Lega. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

