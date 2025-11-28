Una buona prestazione condita però da qualche errore di troppo è bastata alla Roma per battere il Midtjylland e centrare la seconda vittoria consecutiva nella League Phase di Europa League. I giallorossi sono infatti usciti dall’Olimpico con i tre punti ma anche con un punto di domanda relativo a Manu Koné, sostituito nel corso del primo tempo dopo aver accusato un problema alla caviglia. Nonostante il francese abbia provato a restare in campo, poco dopo la metà della prima frazione ha alzato bandiera bianca, mettendo così in dubbio la propria presenza per la sfida con il Napoli. Al termine del match Gasperini ha sottolineato il problema avuto da Koné, che però all’uscita dallo stadio ha voluto mandare un messaggio positivo ai tifosi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Koné a disposizione con il Napoli? Il francese rassicura i tifosi