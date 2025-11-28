Roma Koné a disposizione con il Napoli? Il francese rassicura i tifosi

Sololaroma.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una buona prestazione condita però da qualche errore di troppo è bastata alla Roma per battere il Midtjylland e centrare la seconda vittoria consecutiva nella League Phase di Europa League. I giallorossi sono infatti usciti dall’Olimpico con i tre punti ma anche con un punto di domanda relativo a Manu Koné, sostituito nel corso del primo tempo dopo aver accusato un problema alla caviglia. Nonostante il francese abbia provato a restare in campo, poco dopo la metà della prima frazione ha alzato bandiera bianca, mettendo così in dubbio la propria presenza per la sfida con il Napoli. Al termine del match Gasperini ha sottolineato il problema avuto da Koné, che però all’uscita dallo stadio ha voluto mandare un messaggio positivo ai tifosi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma kon233 a disposizione con il napoli il francese rassicura i tifosi

© Sololaroma.it - Roma, Koné a disposizione con il Napoli? Il francese rassicura i tifosi

Contenuti che potrebbero interessarti

roma kon233 disposizione napoliCDS - Roma-Napoli, riflessioni in corso sulla formazione, possibile ritorno di Politano titolare - Il Corriere dello Sport anticipa le possibili scelte di formazione di Antonio Conte, tecnico del Napoli, per la prossima sfida di campionato contro la Roma. Come scrive napolimagazine.com

roma kon233 disposizione napoliRoma - Napoli: probabili formazioni, dove vederla e pronostico - Roma – Napoli 2025/26: probabili formazioni, pronostico, precedenti e dove vedere il Derby del Sole in TV e streaming. tag24.it scrive

roma kon233 disposizione napoliRoma-Napoli, allerta nella Capitale: attesi 15mila tifosi ospiti. Il piano per la sicurezza - Crocevia importante per lo scudetto e partita attenzionata sul fronte dell’ordine pubblico. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Kon233 Disposizione Napoli