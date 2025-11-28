Roma il medico sociale Coletta lascia il club | addio dopo soli quattro mesi

Novità importante all’interno dello staff della Roma, che da oggi sarà privo del medico sociale Emiliano Coletta, che ha scelto di lasciare il proprio incarico. Arrivato nel club giallorosso a luglio, dopo soli quattro mesi di attività ha infatti voluto rassegnare le proprie dimissioni, motivando la decisione per questioni lavorative personali, senza che dunque ci sia stata alcuna scelta da parte della società. Visto questo addio, la sezione medica del club capitolino sarà ora diretta dal responsabile sanitario Bernardo Petrucci. Una scelta sicuramente improvvisa ma che, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, non avrebbe generato troppa sorpresa dalle parti di Trigoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il medico sociale Coletta lascia il club: addio dopo soli quattro mesi

