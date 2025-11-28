Roma gli eventi del weekend | mostre musica e tour il 29-30 novembre

Roma propone un weekend ricco di attività tra arte, musica e visite speciali. Ecco gli eventi realmente confermati sulle fonti ufficiali. Mostra con apertura serale. Un’importante esposizione nel centro di Roma conferma l’apertura prolungata al sabato sera, utile per chi desidera una visita più tranquilla. Contatti utili: Museo – 06 6787 6200 Tour archeologico domenicale. Confermata anche per domenica mattina una visita guidata tra Fori, Colonna Traiana e vie storiche della Roma antica. Durata: circa due ore. Contatti utili: Prenotazioni – 06 0608 Concerto jazz a Roma Nord. Sabato sera un noto locale della zona Roma Nord ospita un concerto jazz con ingresso a pagamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

