Roma Gasperini sceglie il silenzio pre-gara | niente conferenza alla vigilia del Napoli

Gian Piero Gasperini, come già optato da Antonio Conte, ha deciso che non sosterrà la conferenza stampa alla vigilia del big match tra Roma e Napoli, in programma domenica 30 novembre all’O limpico. Una scelta che conferma il clima di massima concentrazione in casa giallorossa, chiamata a difendere il primato in classifica davanti a un pubblico che ancora una volta sarà vicino alla squadra. Le scelte di formazione restano in bilico: il tecnico dovrà attendere gli ultimi riscontri fisici per sapere se potrà contare su Manu Koné e Neil El Aynaoui, usciti acciaccati dal match con il Midtjylland. Gli esami hanno escluso lesioni, ma il loro impiego resta tutt’altro che scontato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Gasperini sceglie il silenzio pre-gara: niente conferenza alla vigilia del Napoli

News recenti che potrebbero piacerti

Roma-Napoli: niente conferenza stampa per Gasperini Domani non è prevista la conferenza stampa pre-gara per Gian Piero Gasperini, in vista del big match contro il Napoli, domenica 30 novembre alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Dopo le dichiarazioni - facebook.com Vai su Facebook

Gasperini: "Potevamo fare meglio sul piano tecnico. Koné? Da valutare" #gasperini #roma #romamidtjylland #EuropaLeague Vai su X

Calcio: Milan-Roma, minuto di silenzio a San Siro per Galeone - Minuto di silenzio a San Siro per la scomparsa di Giovanni Galeone prima del fischio d'inizio della sfida tra Milan e Roma. Scrive ansa.it

Mourinho, Gattuso, Gasperini e l’esultanza contro la Roma: le fake news e i retroscena di Zaniolo - Nell’intervista rilasciata al nostro giornale, il talento ex Roma e Atalanta ha voluto chiarire diversi ... Come scrive corrieredellosport.it

Roma, l’arte di nascondere i difetti: i 5 segreti del primato di Gasperini - Difesa, vecchia guardia, entusiasmo, condizione atletica, progetto. Scrive repubblica.it