Roma candidata a ospitare la nuova Autorità doganale europea

Fiscooggi.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La proposta si fonda sulle competenze dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, considerata tra le più avanzate nel panorama europeo per digitalizzazione, integrazione dati, contrasto alle frodi. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

roma candidata ospitare nuovaIl governo candida Roma per ospitare la nuova Autorità doganale europea - L’Italia punta sulle competenze avanzate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e sulla posizione strategica della Capitale nel Mediterraneo ... Riporta milanofinanza.it

roma candidata ospitare nuovaRoma candidata per ospitare la futura Autorità doganale europea - L’Italia ha formalizzato alla Commissione europea la candidatura di Roma per ospitare la futura Autorità doganale europea . Lo riporta msn.com

roma candidata ospitare nuovaL’Italia candida Roma per la sede dell’Autorità doganale Ue - L’Italia candida Roma per la sede dell’Autorità doganale Ue Presentata alla Commissione europea la proposta per ospitare la nuova istituzione L’Italia ha presentato alla Commissione Ue la candidatura ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Candidata Ospitare Nuova