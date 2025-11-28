Roma candidata a ospitare la nuova Autorità doganale europea
La proposta si fonda sulle competenze dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, considerata tra le più avanzate nel panorama europeo per digitalizzazione, integrazione dati, contrasto alle frodi. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Roma candidata a ospitare la futura Autorità doganale europea (EUCA). Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla candidatura di Roma Capitale quale sede della nuova Autorità doganale europea (EUCA), organismo centrale previsto dal rinnovat - facebook.com Vai su Facebook
Il governo candida Roma per ospitare la nuova Autorità doganale europea - L’Italia punta sulle competenze avanzate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e sulla posizione strategica della Capitale nel Mediterraneo ... Riporta milanofinanza.it
Roma candidata per ospitare la futura Autorità doganale europea - L’Italia ha formalizzato alla Commissione europea la candidatura di Roma per ospitare la futura Autorità doganale europea . Lo riporta msn.com
L’Italia candida Roma per la sede dell’Autorità doganale Ue - L’Italia candida Roma per la sede dell’Autorità doganale Ue Presentata alla Commissione europea la proposta per ospitare la nuova istituzione L’Italia ha presentato alla Commissione Ue la candidatura ... Come scrive msn.com