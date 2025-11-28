Roma buone notizie da Koné e El Aynaoui | escluse lesioni dopo gli esami

Archiviato il successo per 2-1 contro il Midtjylland in Europa League, la Roma si proietta al match contro il Napoli in campionato, in programma domenica 30 novembre alle 20:45 allo stadio Olimpico. In casa giallorossa c’era apprensione per le condizioni di Manu Koné, uscito nel primo tempo per un problema alla caviglia, e Neil El Aynaoui, che ha accusato un problema al ginocchio. Dall’infermeria sono arrivate notizie confortanti per Gian Piero Gasperini: per entrambi è stato evidenziato un trauma contusivo-distorsivo, con gli esami che hanno escluso lesioni legamentose. I due centrocampisti proveranno a recuperare per il big match contro la squadra di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

