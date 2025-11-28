Rocky IV Dolph Lundgren confessa | Mi sento in colpa per aver rotto le costole di Stallone
La star svedese è tornato a parlare del film che l'ha reso celebre nel mondo e di un episodio del set per il quale prova ancora oggi dispiacere. Dolph Lundgren è stato intervistato da Fox News ed è tornato a parlare di Rocky IV, il film della leggendaria saga cinematografica di Sylvester Stallone, nel quale interpreta il temibile villain, il pugile Ivan Drago. Nel 2021, Stallone raccontò di aver trascorso quattro giorni in terapia intensiva a causa delle costole che gli ruppe Dolph Lundgren durante una delle scene del film. Quarant'anni dopo, Lundgren è tornato a parlare di quell'episodio. Dolph Lundgren si sente in colpa per aver rotto le costole a Sylvester Stallone "Non sapevo che fosse successo, ci colpivamo entrambi in quel combattimento" ha detto la star . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sly, Dolph e company (Rocky IV) - facebook.com Vai su Facebook
Rocky IV, Dolph Lundgren confessa: “Mi sento in colpa per aver rotto le costole di Stallone - La star svedese è tornato a parlare del film che l'ha reso celebre nel mondo e di un episodio del set per il quale prova ancora oggi dispiacere. Si legge su movieplayer.it
Dolph: unbreakable, Lundgren come l’ultimo guerriero. In un un docufilm ascesa, crollo e rinascita di Ivan Drago - Il documentario 'Dolph: unbreakable' che racconta la vita di Dolph Lundgren, l'Ivan Drago di Rocky IV, tra successi, cadute e la battaglia contro il cancro ... ilfattoquotidiano.it scrive
DOLPH Unbreakable - Se ne crea un mito, ed è questo che accade all’interno del documentario DOLPH:Unbreakable dove viene raccontata la storia (una piccola panoramica) di ... Si legge su laltrapagina.it