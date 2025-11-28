Rocco morto a Barcellona durante la vacanza Indagini senza sosta | la caduta e il cadavere spostato

Una vacanza con gli amici si è trasformata in una tragedia immensa. Rocco Amato, 28 anni, originario di Francolise, è stato trovato morto a Barcellona dopo essere scomparso nel nulla nella giornata di domenica. La notizia della sua morte ha scosso profondamente l’intera comunità casertana. 🔗 Leggi su Casertanews.it

rocco morto barcellona duranteRocco Amato morto a Barcellona: il corpo trovato in albergo e il giallo della caduta - Il ragazzo originario della provincia di Caserta è stato trovato senza vita in una struttura ricettiva della città spagnola, tre giorni dopo l'allarme lanciato dagli amici e dai familiari che non rius ... Si legge su today.it

rocco morto barcellona duranteRocco Amato, il giovane casertano trovato morto a Barcellona: è giallo sulle cause - Francolise è stordita per la notizia della morte del 32 originario della frazione Sant’Andrea del Pizzone, Rocco Amato, ritrovato privo di vita ... Si legge su ilmattino.it

rocco morto barcellona duranteRocco Amato trovato morto a Barcellona fuori da un albergo, il mistero sul cadavere spostato dopo una caduta - Ogni pista rimane aperta, dal gesto volontario all'incidente, fino all'omicidio ... Secondo virgilio.it

