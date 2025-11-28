Rocco morto a Barcellona durante la vacanza Indagini senza sosta | la caduta e il cadavere spostato

Una vacanza con gli amici si è trasformata in una tragedia immensa. Rocco Amato, 28 anni, originario di Francolise, è stato trovato morto a Barcellona dopo essere scomparso nel nulla nella giornata di domenica. La notizia della sua morte ha scosso profondamente l’intera comunità casertana. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondisci con queste news

#Francolise #Caserta- Rocco trovato morto a Barcellona, si muove la Farnesina. Il Sindaco, "Comunità attraversata dal dolore" #Cronaca #Rocco #Barcellona #Morto #Sindaco #Comunità #Farnesina #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Trovato morto a Barcellona Rocco Amato: il giovane casertano era scomparso da quattro giorni Vai su X

Rocco Amato morto a Barcellona: il corpo trovato in albergo e il giallo della caduta - Il ragazzo originario della provincia di Caserta è stato trovato senza vita in una struttura ricettiva della città spagnola, tre giorni dopo l'allarme lanciato dagli amici e dai familiari che non rius ... Si legge su today.it

Rocco Amato, il giovane casertano trovato morto a Barcellona: è giallo sulle cause - Francolise è stordita per la notizia della morte del 32 originario della frazione Sant’Andrea del Pizzone, Rocco Amato, ritrovato privo di vita ... Si legge su ilmattino.it

Rocco Amato trovato morto a Barcellona fuori da un albergo, il mistero sul cadavere spostato dopo una caduta - Ogni pista rimane aperta, dal gesto volontario all'incidente, fino all'omicidio ... Secondo virgilio.it