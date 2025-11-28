Rocco Amato trovato morto a Barcellona | il volo dal terzo piano e i punti oscuri ‘Forse il corpo è stato spostato’
La vacanza con gli amici trasformata in un mistero. La scomparsa di Rocco Amato, 28 anni, originario di Francolise, era diventata un caso già da domenica 23 novembre. Il giovane si trovava a Barcellona per una breve vacanza con gli amici quando, a un certo punto, di lui si sono perse completamente le tracce. Nessuna telefonata, nessun messaggio, nessun indizio. Solo silenzio, per tre giorni. Mercoledì 26 novembre è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere: Rocco è stato trovato morto. La conferma è arrivata dalle autorità spagnole, che hanno ricostruito una prima dinamica ancora tutta da verificare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
