Rocco Amato morto a Barcellona | il corpo trovato in albergo e il giallo della caduta
La scomparsa improvvisa, poi tre giorni di silenzio, appelli sui social e ricerche, fino al tragico epilogo. Sono ancora molti i punti da chiarire sulla morte di Rocco Amato, il ragazzo di 29 anni originario di Francolise (Caserta), trovato senza vita mercoledì 26 novembre a Barcellona, in Spagna. 🔗 Leggi su Today.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Polizia catalana sulla morte del 28enne di Francolise, Rocco Amato: “Ipotesi che sia accidentale”. Si indaga sul possibile spostamento del corpo dopo la caduta - facebook.com Vai su Facebook
#Barcellona Ritrovato senza vita domenica nel quartiere dell'Eixample Rocco Amato, giovane originario di Francolise, in provincia di Caserta, scomparso da alcuni giorni. Il ritrovamento è avvenuto in circostanze ancora non chiarite dalla polizia. Avviata un'i Vai su X
Trovato morto a Barcellona Rocco Amato, il giovane casertano scomparso - Come confermano alcune fonti diplomatiche, il ritrovamento del corpo di Amato, di cui non si avevano notizie da alcuni giorni, è avvenuto in circostanze ancora non chiarite dalla polizia spagnola, che ... Lo riporta tg24.sky.it
Rocco Amato trovato morto: era scomparso a Barcellona da 3 giorni. Lutto in provincia di Caserta - Di Rocco Amato si erano perse le tracce domenica 23 novembre: tanti gli appelli lanciati via social dagli amici ... Secondo fanpage.it
Rocco Amato morto a Barcellona, il sindaco di Francolise: “Grande dolore, vicini alla famiglia” - Il sindaco di Francolise, nella provincia di Caserta, ha parlato della morte di Rocco Amato, 29enne originario della cittadina trovato morto a Barcellona ... Segnala fanpage.it