Roberto Vannacci sfida Zaia? 71.000 voti ho senza campagna

In un’intervista rilasciata al quotidiano "Il Foglio" del 28 novembre 2025, il generale Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, commenta con tono sereno e fiducioso i risultati delle elezioni regionali in Veneto e le voci di tensioni interne al partito dopo il trionfo di Luca Zaia, che ha ottenuto oltre 200 mila preferenze personali.Vannacci minimizza ogni possibile contrasto e sottolinea con decisione l’importanza dei numeri: “Io non sono per niente preoccupato”. “In politica contano i voti e io i voti li ho”. Ricorda infatti di aver ottenuto “oltre mezzo milione di voti alle ultime europee” e, nello specifico in Veneto, “72 mila, senza essere veneto e senza fare campagna elettorale”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

