Roberto Mancini | compleanno da campione e ritorno da tecnico in Qatar

Sotto il segno del “Mancio” Roberto Mancini. L’allenatore che ha regalato all’Italia il campionato europeo (2021) ha festeggiato ieri i suoi 61 anni. E lo fa tornando protagonista in panchina con la stessa grinta e il carisma che lo hanno reso uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio. Il “ Mancio” da Jesi è sinonimo di eleganza e mentalità vincente, capace di trasformare ogni squadra in cui ha lavorato in un gruppo competitivo e affamato di successi. Dal trionfo agli Europei con l’Italia fino alle nuove sfide internazionali, il suo nome resta un marchio di garanzia per chi cerca carattere, performance e risultati. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

