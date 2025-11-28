Roberto Mancini | compleanno da campione e ritorno da tecnico in Qatar
Sotto il segno del “Mancio” Roberto Mancini. L’allenatore che ha regalato all’Italia il campionato europeo (2021) ha festeggiato ieri i suoi 61 anni. E sta tornando più carico che mai grande protagonista in panchina. Con la grinta, la motivazione e il carisma di sempre, elementi che lo hanno reso uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio internazionale. Il “ Mancio” da Jesi è sinonimo di eleganza e mentalità vincente, capace di trasformare ogni squadra in cui ha lavorato in un gruppo competitivo e affamato di successi. Dal trionfo agli Europei con l’Italia fino alle nuove sfide internazionali, il suo nome deve essere ritenuto a tutti gli effetti un brand (Made in Marche) di garanzia per chi cerca carattere, performance e risultati vincenti (e convincenti!). 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
