le novità di roberta bruzzone per il 2026: confermate due stagioni di “nella mente di narciso”. La criminologa e volto noto della televisione italiana, Roberta Bruzzone, ha annunciato importanti evoluzioni riguardo alla sua attività professionale e televisiva per l’ anno 2026. Con un’esperienza consolidata nell’analisi di casi di cronaca complessi, la Bruzzone si prepara a un nuovo stage nel suo percorso di divulgazione, mantenendo alta l’attenzione del pubblico sui suoi progetti. A fronte di alcune incertezze circa la partecipazione a programmi televisivi, si delineano invece conferme e novità a proposito del suo ruolo nel programma “Nella mente di Narciso”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Roberta Bruzzone sconvolge il pubblico tv con annuncio sorprendente