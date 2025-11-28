Roberta Bruzzone l’assenza a Ore 14 sera alimenta la discussione social | ecco perché
La criminologa è tra gli ospiti fissi del programma condotto da Milo Infante. Fin dalla prima puntata Roberta Bruzzone è stata presenza fissa di Ore 14 sera, il talk di approfondimento sui casi di cronaca condotto da Milo Infante su Rai 2. E la Stories condivisa poche ore prima dell’appuntamento del 27 novembre aveva lasciato intendere che sarebbe stata in studio o in collegamento. La Stories condivisa da Roberta Bruzzone su Ore 14 sera Il confronto sul caso Garlasco e il post di Rita Cavallaro. Nel pomeriggio la giornalista Rita Cavallaro ha pubblicato un post su Facebook che ha alimento interrogativi e congetture sui social: “È giallo sulla partecipazione di Roberta Bruzzone al serale del programma di Milo Infante, che andrà in onda dalle 21. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Altre letture consigliate
Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa | Rome - m-fallback.facebook.com Vai su Facebook
Ore 14 Roberta Bruzzone, scatta la denuncia della criminologa: l’annuncio di Milo Infante - Roberta Bruzzone, minacce di morte per la criminologa e scontro in studio con De Rensis nel corso dell’ultima trasmissione di Ore 14 Sera ... Secondo msn.com
Garlasco in Tv, Bruzzone e l'assenza del DNA di Stasi: "Nessun contatto con Chiara". Infante sbotta: "Come Frankenstein Junior" - Nella puntata di "Ore 14" di giovedì 27 novembre 2025 Roberta Bruzzone ha smontato le rilevazioni della Procura, trovando una giustificazione all'assenza del DNA di Alberto Stasi su Chiara Poggi. libero.it scrive
Bruzzone sotto attacco, minacce di morte e ‘scintille’ con l'avvocato De Rensis. Cos'è successo - La criminologa ha svelato a Milo Infante di aver ricevuto seri attacchi da un'associazione a delinquere. Scrive libero.it