Roberta Bruzzone l’annuncio che spiazza gli italiani

Roberta Bruzzone torna al centro dell’attenzione televisiva con una mossa che ha lasciato tutti senza parole. La nota criminologa, volto ormai stabile di Rai2 e protagonista sia di Nella Mente di Narciso che di Ore 14, è sparita all’improvviso dalla versione serale del programma di Milo Infante. Una semplice assenza? No. Il pubblico non l’ha vissuta così: l’improvviso silenzio ha subito scatenato interrogativi, ipotesi e perfino sospetti. A rendere tutto ancora più enigmatico è intervenuta la giornalista Rita Cavallar o, che poche ore prima della diretta ha alimentato il “giallo” con un post diventato virale: “Ore14Sera che succede? È giallo sulla partecipazione di Roberta Bruzzone al serale del programma. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Roberta Bruzzone, l’annuncio che spiazza gli italiani

Argomenti simili trattati di recente

Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa | Rome - m-fallback.facebook.com Vai su Facebook

Roberta Bruzzone e lo stalker Mirko Avesani: «Insultata e minacciata, ho paura di un attacco con l’acido» - Roberta Bruzzone ha preso la parola in aula non nella veste consueta di consulente, ma come vittima. Segnala ilgazzettino.it

Roberta Bruzzone, neurologo la diffamò: ora è a processo per stalking/ “Ho terrore di un attacco con l’acido” - Prima la battaglia giudiziaria per la diffamazione subita, ora dalle offese si è passati allo stalking. Scrive ilsussidiario.net

Roberta Bruzzone in aula contro il neurologo stalker: «Insultata e minacciata, ho paura di un attacco con l’acido» - Roberta Bruzzone ha preso la parola in aula non nella veste consueta di consulente, ma come vittima. Si legge su ilmattino.it