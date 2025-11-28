Roberta Bruzzone ha detto addio a Ore 14? La frecciata velenosa e l'addio al programma di Milo Infante

Roberta Bruzzone annuncia nuovi progetti per il 2026 e risponde alle domande su Ore 14: "Scelte doverose, spiegherò quando verrà il momento". La criminologa chiude con il programma Rai?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa | Rome - m-fallback.facebook.com Vai su Facebook

Roberta Bruzzone ha detto addio a Ore 14? La frecciata velenosa e l’addio al programma di Milo Infante - Roberta Bruzzone annuncia nuovi progetti per il 2026 e risponde alle domande su Ore 14: "Scelte doverose, spiegherò quando verrà il momento" ... Come scrive fanpage.it

Roberta Bruzzone assente a Ore 14 sera si gode gli ascolti del suo programma e prende una decisione - La dottoressa Bruzzone celebra il successo del suo programma Nella mente di Narciso. Scrive ultimenotizieflash.com

Ore 14 Roberta Bruzzone, scatta la denuncia della criminologa: l’annuncio di Milo Infante - Nel corso della puntata di Ore 14 Sera la criminologa Roberta Bruzzone ha raccontato di alcune minacce di morte ricevute online scontrandosi in diretta con l’avvocato De Rensis sul tema della solidari ... msn.com scrive