Ritorno vincente al PalaCaravita | Napoli supera Angri con una prova di carattere
Un finale esplosivo regala la vittoria alle azzurre: 72-61 ad Angri. CERCOLA – La Nextra Napoli Women Basketball conquista i due punti in casa, al PalaCaravita di Cercola, battendo l’Angri Pallacanestro per 72 a 61. La vittoria, ottenuta grazie a una reazione fondamentale nell’ultimo periodo, permette alle partenopee di uscire vincenti da un confronto estremamente combattuto, che le ha viste alternarsi al comando per quasi tutta la sua durata. La contesa si è subito accesa in avvio: dopo i primi quattro punti segnati dalle ospiti, la tripla di Paola Collovati e le realizzazioni di Alessandra Rizzo e Agostina Ledesma hanno ristabilito l’equilibrio, portando Napoli a chiudere la prima frazione in vantaggio per 14 a 10. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Serie B Femminile, ritorno vincente al PalaCaravita: Napoli batte Angri con una grande prova di carattere - Con questo successo Napoli sale a quota 16, restando in scia di Marigliano e Fasano. Lo riporta ilgazzettinovesuviano.com