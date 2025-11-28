Risultati Uefa | si chiude la miglior settimana europea della Serie A ma non basta! Un campionato ha fatto meglio e non è la Premier però il Ranking inizia a sorridere

Risultati Uefa: con 15 punti su 21 si chiude la miglior settimana europea della Serie A, dietro solo ad un campionato. Male Premier e Liga La Serie A archivia la sua miglior settimana europea della stagione, ma non basta per risultare il campionato più prolifico del turno. Le sette squadre italiane impegnate nelle tre competizioni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Risultati Uefa: si chiude la miglior settimana europea della Serie A, ma non basta! Un campionato ha fatto meglio e non è la Premier, però il Ranking inizia a sorridere

Scopri altri approfondimenti

UEFA Europa League Risultati della quinta giornata di League Phase della #UEL. Successi per Roma e Bologna nel turno odierno. La Roma passa 2-1 sull'attuale capolista della classifica generale il Midtjylland. Avanti nel primo tempo i giallorossi con la rete - facebook.com Vai su Facebook

I risultati di #EuropaLeague dell 21:00 #BolognaSalisburgo 4-1: Italiano fa un balzo verso i playoff #uel #calcio #theonetv7 #Uefa Seguteci su @TheOnetv7 Vai su X

UEFA Conference League: albo d'oro, migliori giocatori, miglior gol e squadre della stagione - Tre squadre hanno vinto la UEFA Conference League nei tre anni di storia della competizione: Roma, West Ham e Olympiacos. Da it.uefa.com

Tutti i risultati di UEFA EURO 2024: quando e dove si è giocato? - Nell'ambito dell'impegno della UEFA a fare di EURO 2024 un evento di riferimento per la sostenibilità nello sport, le sedi e le partite sono state organizzate in cluster regionalizzati. Da it.uefa.com