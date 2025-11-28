Ristrutturazione abusiva assolta la proprietaria

Massarosa (Lucca), 28 novembre 2025 – Danno e poi beffa, fortunatamente evitata dall’intervento legale. Abbiamo già parlato di questa vicenda emblematica: una signora di Stiava si affida a una famosa ditta, che promette una ristrutturazione senza pensieri, “chiavi in mano” degli immobili. Ma la signora si accorge che qualcosa non va nel 2021, a seguito di un controllo effettuato al cantiere dai vigili urbani di Massarosa, che accertano l’esecuzione di opere senza titolo edilizio e che annotano nel registro degli indagati sia la proprietaria che il legale rappresentante della ditta. Morale: la signora si rivolge allo studio viareggino Gattai e la sentenza civile del Tribunale di Lucca condanna la ditta di ristrutturazione al risarcimento dei danni in favore della signora, conseguenti alla gestione del cantiere da parte della ditta appaltatrice. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ristrutturazione abusiva, assolta la proprietaria

