La segnalazione di una possibile contaminazione da Ocratossina ha spinto il produttore ad avviare un richiamo in autotutela, dopo nuove verifiche condotte sia nello stabilimento sia lungo l’intera catena distributiva. I lotti coinvolti sono stati giudicati non idonei al consumo e immediatamente ritirati per prevenire rischi alla salute dei consumatori. Secondo quanto comunicato dall’azienda, la procedura di richiamo è stata attivata nel pieno rispetto dei protocolli previsti. Una parte consistente delle confezioni di Risotto Milanese e Crema Porcini potenzialmente difettose è stata bloccata presso i partner logistici, insieme ai rivenditori che avevano già ricevuto la merce. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Risotti e creme ritirati dal mercato: “Rischio Ocratossina”