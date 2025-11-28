Riqualificata la piscina comunale di Pordenone | riapre per le feste dopo un investimento di più di 3 milioni di euro
La piscina comunale Daniele Del Bianco dopo essere stata riqualificata da domani, sabato 29 novembre, riapre al nuoto libero. I lavori di riqualificazione interni appena conclusi, a carico del concessionario ARCA, hanno consentito la sistemazione del piano vasche, dell’atrio, degli spogliatoi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
