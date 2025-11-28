Rimini fuori dal campionato di C l’appello a Gravina

Un altro fallimento a stagione in corso, l'appello del sindaco: "Fate giocare i ragazzi" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Rimini fuori dal campionato di C, l’appello a Gravina

A Rimini La Gdf sanziona 6 proprietari di appartamenti: gli erano inquilini famiglie e lavoratori fuori sede di hotel e ristoranti, che pur occupandoli tutto l'anno erano costretti a versare un canone maggiorato nel periodo estivo. - facebook.com Vai su Facebook

Rimini escluso dal campionato di C. Come cambia la classifica del Girone B: guai per il Pontedera - Ne avevamo già parlato nei giorni scorsi, il Rimini era prossimo all'esclusione dal campionato di Serie C, e l'ufficialità del. Segnala tuttomercatoweb.com

Rimini escluso dal campionato di C. Ecco la rosa e gli staff del club: ora son tutti svincolati - La notizia ormai attesa è arrivata quest'oggi, poco fa: la FIGC ha formalmente comunicato che il Rimini è stato ufficialmente escluso dal campionato di Serie C, Girone B, con tanto di revoca ... Riporta m.tuttomercatoweb.com

Serie C, il Rimini è ufficialmente escluso dal campionato. Ecco come cambia la classifica - Il sindaco del capoluogo romagnolo, Jamil Sadegholvaad, ha inviato una lettera al Presidente della Figc Gabriele Gravina ... Lo riporta rivieraoggi.it