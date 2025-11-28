Rimini Football Club la Figc revoca affiliazione | decadono tutti i tesseramenti
“Il presidente della Figc Gabriele Gravina, preso atto che la società è stata messa in liquidazione, visti gli articoli 16 e 110 delle Noif ha deliberato di revocare l’affiliazione al Rimini Football Club, con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati della medesima società”, si legge in una nota della Figc. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Rimini Football Club vs Torres, in calendario domenica all'ora di pranzo, `. per salvare la stagione del settore giovanile, ma non ci - facebook.com Vai su Facebook
Ufficiale: il Rimini escluso dalla Serie C. Ternana, ora cambia la classifica del Girone B - La FIGC ha comunicato la revoca dell’affiliazione del Rimini Football Club, sancendo di fatto l’esclusione della società romagnola dal campionato di Serie C – Girone B. Come scrive ternananews.it
