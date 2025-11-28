Rimini Football Club la Figc revoca affiliazione | decadono tutti i tesseramenti

“Il presidente della Figc Gabriele Gravina, preso atto che la società è stata messa in liquidazione, visti gli articoli 16 e 110 delle Noif ha deliberato di revocare l’affiliazione al Rimini Football Club, con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati della medesima società”, si legge in una nota della Figc. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

