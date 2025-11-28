Rimini Calcio fine della storia | ufficiale la revoca dell' affiliazione Squadra esclusa dalla serie C
Fine della storia. La Rimini Calcio è estromessa dal campionato di serie C e viene revocata l’affiliazione alla Federcalcio. Ciò che era ufficioso ora è anche ufficiale. La storia biancorossa si esaurisce in un comunicato di una riga e mezza a firma del presidente della Figc, Gabriele Gravina. Il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
