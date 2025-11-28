Rimini adesso è finita | escluso dalla Serie C Ecco come cambia la classifica

Gazzetta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giocatori tutti svincolati. Da regolamento sono stati cancellati tutti i punti che le altre squadre hanno conquistato affrontando il club romagnolo. Il sindaco della città ha inviato una lettera a Gravina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

rimini adesso 232 finitaRimini, adesso &#232; finita: la FIGC annuncia la revoca l'affiliazione. Decadono i tesseramenti - La Federcalcio ha annunciato, attraverso un comunicato, la revoca dell'affiliazione del Rimini, messo in liquidazione. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Rimini, l'era Di Salvo &#232; finita: il club passa a Building Company - Di seguito la nota pubblicata dal Rimini sul proprio sito ufficiale: "Il Rimini Football Club comunica ... tuttomercatoweb.com scrive

