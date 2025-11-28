Giocatori tutti svincolati. Da regolamento sono stati cancellati tutti i punti che le altre squadre hanno conquistato affrontando il club romagnolo. Il sindaco della città ha inviato una lettera a Gravina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rimini, adesso è finita: escluso dalla Serie C. Ecco come cambia la classifica