Riforma elettorale FdI vuole una legge compatibile con il premierato | obiettivo evitare governi tecnici e mettere in difficoltà Schlein

Quotidiano.net | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 28 novembre 2025 –  La campagna elettorale per le elezioni politiche che si terranno nella primavera del 2027 è cominciata un minuto dopo la conta delle schede delle ultime regionali. Il 7 ottobre, a Porta a Porta, Giorgia Meloni aveva detto di essere favorevole a una riforma elettorale compatibile con la riforma costituzionale del premierato: proporzionale con un piccolo sbarramento, premio di maggioranza, possibile indicazione sulla scheda del nome del candidato premier. Quest’ultimo aspetto ha lasciato freddi i suoi alleati, in particolare Forza Italia, anche se ieri Matteo Salvini ha chiarito che intende eliminare dal proprio simbolo la scritta “Salvini premier”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

