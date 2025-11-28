Rifiuti Grasso Mpa Bene il contributo regionale adesso ridurre la Tari
“Esprimo soddisfazione per l’assegnazione di 8,5 milioni di euro al Comune di Catania da parte dell’Assessorato all'Energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione Sicilia, risorse che rappresentano un sostegno concreto per affrontare gli extra costi legati al conferimento dei rifiuti. Si. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
