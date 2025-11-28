Rieti vendevano pneumatici online ma era una truffa | scoperti dalla segnalazione di un cittadino

E’ blitz della Guardia di Finanza in quel di Rieti dove i militari del Comando Provinciale hanno concluso un’attività investigativa su una truffa online ai danni di cittadini della provincia. Un’operazione che prende le mosse dalla segnalazione di un cittadino che, dopo aver acquistato pneumatici sui social network, non aveva mai ricevuto la merce pur . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rieti, vendevano pneumatici online ma era una truffa: scoperti dalla segnalazione di un cittadino

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

RIETILIFE TV - Pillole di Sport...Life: segnali di un nuovo inizio - facebook.com Vai su Facebook

GdF Antrodoco, pneumatici online fantasma: scatta accusa di truffa aggravata e sostituzione di persona - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti hanno eseguito un’articolata attività investigativa in merito ad una truffa aggravata online perpetrata nei confronti ... Come scrive rietinvetrina.it

Rieti, propone prodotti venduti online ma è una truffa: denunciato dai carabinieri - I Carabinieri della Stazione di Magliano Sabina hanno denunciato per truffa un giovane extracomunitario, domiciliato a Piacenza, già noto alle forze dell’ordine. Segnala ilmessaggero.it

Rieti, acquista pannelli online ma è truffato per 3.000 euro: due denunciati dai carabinieri - I Carabinieri della Stazione di Poggio Moiano hanno deferito in stato di libertà un uomo di 45 anni, originario della Campania, e un 32enne calabrese, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, ... Secondo ilmessaggero.it