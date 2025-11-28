Ricerca virus aviaria resistenti alla febbre | ecco perchè sono una minaccia per l’uomo
Sono più accesi che mai i riflettori della scienza sull’influenza aviaria. L’ultimo studio segnala un’inedita e minacciosa qualità di questi virus: secondo un team di ricercatori delle università britanniche di Cambridge e Glasgow, possono replicarsi a temperature superiori alla normale febbre, che è una delle armi con cui l’organismo blocca l’invasione dei patogeni sul nascere. “Capire cosa determina la gravità delle malattie causate dai virus dell’influenza aviaria negli esseri umani è fondamentale per la sorveglianza e la preparazione alle pandemie – evidenzia l’autore senior dello studio, Sam Wilson del Cambridge Institute of Therapeutic Immunology and Infectious Disease – Ciò è particolarmente importante a causa della minaccia pandemica rappresentata dai virus aviari H5N1?. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
