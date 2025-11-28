Riccardo Gaucci | Io e Giovanni Tedesco salveremo il Perugia Mio padre un rivoluzionario!

Il figlio di Luciano, presidente del club per 13 anni, è tornato ad ottobre come responsabile tecnico: “Quando mi hanno chiamato, si è riacceso tutto l’amore per questi colori. Il nuovo tecnico è l'uomo giusto per ripartire. Quanti ricordi con mio padre: la lite in tv con Matarrese, gli acquisti. E se Gheddafi jr.”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Riccardo Gaucci: "Io e Giovanni Tedesco salveremo il Perugia. Mio padre, un rivoluzionario!"

