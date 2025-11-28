Retrocessione in D e critiche Ok ma se Bartesaghi è al top è merito anche di Milan Futuro

Gazzetta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda squadra, retrocessa lo scorso campionato dalla Serie C e adesso quinta nel suo girone tra i dilettanti, ha lanciato talenti come da programma della società. Oltre al terzino anche Jimenez e Zeroli hanno beneficiato dell'esperienza. E ora c'è Sala. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Retrocessione in D e critiche. Ok, ma se Bartesaghi è al top è merito (anche) di Milan Futuro

