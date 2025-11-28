Residenze Reali ecco i laboratori di ghirlande natalizie | le quattro date di dicembre

Nel mese di dicembre i giardini delle Residenze Reali Sabaude propongono ai loro visitatori quattro laboratori di ghirlande natalizie, trasformandosi in luoghi di incontro e creatività, dove la natura e la tradizione natalizia si intrecciano in un’esperienza unica.I giardinieri del Consorzio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Filippo Juvarra: l’architetto che ha cambiato il volto di Torino e del Piemonte. Visionario, elegante, innovatore assoluto del Barocco. Le sue opere – dalle residenze reali alle grandi scenografie urbane – continuano ancora oggi a definire l’identità della nostra c - facebook.com Vai su Facebook

Nella cornice della Venaria Reale, è ufficialmente iniziata la quarta edizione di Experience Piemonte. Hanno inaugurato la giornata Chiara Teolato-Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Andrea Tronzano-Regione Piemonte, Fabio Giulivi-Venaria Reale Vai su X

Carditello ammesso nelle rete delle residenze reali europee - Il Real Sito di Carditello diventa la 35esima reggia ammessa nell'Association European Royal Residences (Arre), il prestigioso network europeo che tutela e promuove le residenze reali, superando le ... Come scrive ansa.it

Briamonte nominato vicepresidente delle Residenze Reali Europee - Michele Briamonte, presidente del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, è stato nominato oggi pomeriggio, vicepresidente dell'Associazione delle Residenze Reali Europee (Arre), entrando così a far ... Riporta ansa.it

Carditello, il sito è nel network delle residenze reali - Fino a giovedì erano trentaquattro le regge inserite nell'Arre, Association european royal residences, il network più prestigioso che tutela e promuove le residenze reali che ne ... Si legge su ilmattino.it