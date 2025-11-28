Reputation Index il report trimestrale che misura il successo di manager e organizzazioni

Uno strumento nuovo, per rilevare l’andamento della reputazione di manager e organizzazioni come imprese e associazioni. The Skill presenta il primo report trimestrale di Reputation Index, un osservatorio che misura grazie a un mix di intelligenza artificiale e competenza umana il risultato di scelte e strategie attuate nel trimestre e che è nato in ottobre dalla manifestazione Il Decamerone delle Idee. “Reputation Index” – sviluppato da un’intuizione del ceo di The Skill, Andrea Camaiora – si avvale di un Board chiamato interpretare l’eco mediatica con rigore professionale e composto, tra gli altri, da Guido Carlo Alleva (penalista), Isabella Bertolini (consigliera del CSM), Giuseppe Catalano (segretario CdA di Generali), Giovanni Cioffi (comunicatore, The Skill), Francesco Del Vigo (vicedirettore, Il Giornale), Paola Mascaro (past president di Valore D), Antonio Sciuto (manager AI) e Francesco Tufarelli (direttore generale, Presidenza del Consiglio dei Ministri). 🔗 Leggi su Ildenaro.it