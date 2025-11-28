Repubblica | Napoli emergenza totale a centrocampo

"> È una sola, la parola che domina il presente del Napoli: «emergenza». Come racconta Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, il club perde anche Billy Gilmour, che di fatto ha già chiuso il suo 2025 calcistico. Il centrocampista scozzese continua a combattere con la pubalgia, tornata a tormentarlo dopo l’infortunio rimediato contro il Como. Secondo quanto ricostruito da Pasquale Tina per la Repubblica Napoli, il giocatore si è sottoposto a un consulto specialistico a Londra e sta valutando insieme alla società l’ipotesi di un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, emergenza totale a centrocampo”

Approfondisci con queste news

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Napoli, dove alle 18 presenzierà all'inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026 della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale in viale Colli Aminei.Mattarella è arrivato in treno alla Sta - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, Gilmour valuta intervento per pubalgia: salta la Supercoppa e rientra a gennaio Vai su X

Napoli, così Conte ha superato l’emergenza: nuovi moduli e il rilancio di Neres e Lang - Gli infortuni hanno convinto il tecnico a cambiare abito tattico alla squadra. Riporta repubblica.it

Emergenza infortuni, Repubblica: giocatori preoccupati, ne parleranno con Conte - Il Napoli torna a Castel Volturno e, in attesa del rientro degli ultimi nazionali, è tutto pronto per un vertice cruciale: il faccia a faccia tra l'allenatore Antonio Conte e il ... Si legge su tuttonapoli.net

Napoli, Conte difende il primato: “Siamo in emergenza ma sappiamo cosa fare” - «L’anno scorso siamo stati bravi a non perdere gli scontri diretti, tenendo sempre botta. Secondo napoli.repubblica.it