Repubblica | Napoli emergenza totale a centrocampo

"> È una sola, la parola che domina il presente del Napoli: «emergenza». Come racconta Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, il club perde anche Billy Gilmour, che di fatto ha già chiuso il suo 2025 calcistico. Il centrocampista scozzese continua a combattere con la pubalgia, tornata a tormentarlo dopo l’infortunio rimediato contro il Como. Secondo quanto ricostruito da Pasquale Tina per la Repubblica Napoli, il giocatore si è sottoposto a un consulto specialistico a Londra e sta valutando insieme alla società l’ipotesi di un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

