Report BCE sulle Stablecoin | analisi dei rischi e impatto sulla stabilità
La BCE lancia l’allarme sui rischi sistemici delle stablecoin. Mentre il mercato cresce spinto dalle leggi USA, l’Europa accelera sull’euro digitale. La Banca Centrale Europea (BCE) ha rinnovato il suo monito nei confronti del settore delle criptovalute, puntando i riflettori specificamente sulle stablecoin. In un nuovo rapporto, l’istituto di Francoforte ha evidenziato come la capitalizzazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
