Renisi Federalberghi sulla tassa di soggiorno per 6 mesi a Montesilvano | Incentiva la destagionalizzazione
Sì all'applicazione da maggio a ottobre, dunque per soli sei mesi l'anno, della tassa di soggiorno a Montesilvano. A dirlo la presidente di Federalberghi Pescara Daniela Renisi in merito alla possibilità che il Comune possa ridurre il periodo di applicazione della tassa, aggiungendo che questo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altre letture consigliate
Renisi (Federalberghi) sulla tassa di soggiorno per 6 mesi a Montesilvano: "Incentiva la destagionalizzazione" - Daniela Renisi, presidente di Federalberghi Pescara, interviene in merito all'ipotesi di limitare a soli sei mesi l'applicazione della tassa di soggiorno a Montesilvano ... Da ilpescara.it
FEDERALBERGHI PESCARA: “BENE LA TASSA DI SOGGIORNO DA MAGGIO A OTTOBRE” - PESCARA – “La categoria esprime favore per l’ipotesi di una tassa di soggiorno limitata a 6 mesi e non estesa a tutto l’anno. Riporta abruzzoweb.it
Filippetti (Apa) e Costantini (Federalberghi): «Tassa di soggiorno, il Comune di Pesaro ci ascolti. Noi albergatori non siamo un bancomat» - Niente di concreto insomma, ma le associazioni ne approfittano per riportare l’attenzione sul tema. Lo riporta corriereadriatico.it