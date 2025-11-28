Reintroduzione servizio militare in Italia Crosetto prepara proposta per Parlamento con leva volontaria | diecimila unità in più per la difesa
Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha comunicato a Parigi, durante un incontro con l'omologa francese Catherine Vautrin, la volontà di presentare un disegno di legge per reintrodurre il servizio militare in Italia su base volontaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nel giorno in cui la Francia annuncia la reintroduzione del servizio militare volontario, il ministro della Difesa Guido Crosetto da Parigi al Tg3 dice: "Se il Parlamento voterà sì, lo faremo anche in Italia". - facebook.com Vai su Facebook
Nel giorno in cui la Francia annuncia la reintroduzione del servizio militare volontario, il ministro della Difesa Guido Crosetto da Parigi al Tg3 dice: "Se il Parlamento voterà sì, lo faremo anche in Italia" Vai su X
Leva militare in Italia: torna davvero per motivi di sicurezza? - In Italia si valuta il ritorno della leva militare, soprattutto volontaria, per motivi di sicurezza nazionale e crisi internazionali, con coinvolgimento di militari, ex militari e civili idonei. Secondo news.fidelityhouse.eu
Reintrodurre leva volontaria in Italia: proposta Crosetto in risposta al nuovo contesto di sicurezza - Da Parigi il ministro della Difesa ha annunciato un disegno di legge sul servizio militare volontario, sull'onda di strategie già messe a punto da Francia e Germania. Si legge su rainews.it
Crosetto sulla reintroduzione in Italia del servizio militare: “se lo deciderà il Parlamento sì” - “Reintrodurre in Italia un nuovo servizio militare, come in Francia e in Germania? Secondo strettoweb.com