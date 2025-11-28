Reintroduzione servizio militare in Italia Crosetto prepara proposta per Parlamento con leva volontaria | diecimila unità in più per la difesa

Orizzontescuola.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha comunicato a Parigi, durante un incontro con l'omologa francese Catherine Vautrin, la volontà di presentare un disegno di legge per reintrodurre il servizio militare in Italia su base volontaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

