Regione ok della Giunta ad altre nomine | Giuseppe Ferrarello presidente del Parco delle Madonie
Giuseppe Ferrarello è stato nominato presidente del Parco delle Madonie. Lo ha deciso la Giunta su proposta dell'assessore al Territorio e all'ambiente Giusi Savarino. Il governo, riunito oggi a Palazzo d’Orléans, ha completamento della procedura di nomina dei vertici degli Iacp, dei Consorzi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Regione, ok a nomine dei vertici di Iacp Caltanissetta, Consorzio universitario Empedocle e Parco delle Madonie - E’ stato approvato dalla giunta regionale, riunita oggi a Palazzo d’Orléans, il completamento della procedura di nomina dei vertici degli Iacp, dei Consorzi universitari e degli enti Parco. Come scrive msn.com
