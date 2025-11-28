Regione ok della Giunta ad altre nomine | Giuseppe Ferrarello presidente del Parco delle Madonie

Palermotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Ferrarello è stato nominato presidente del Parco delle Madonie. Lo ha deciso la Giunta su proposta dell'assessore al Territorio e all'ambiente Giusi Savarino. Il governo, riunito oggi a Palazzo d’Orléans, ha completamento della procedura di nomina dei vertici degli Iacp, dei Consorzi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

