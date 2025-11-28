Regionali parola agli sconfitti | irpini tra amarezza e speranza

Tempo di lettura: 6 minuti Ben 76 i candidati in corsa nella circoscrizione di Avellino per tentare di raggiungere un posto da consigliere regionale della Campania. Alla fine, come noto, l’hanno spuntata Maurizio Petracca ( Pd), Enzo Alaia ( Casa Riformista), Livio Petitto ( Forza Italia) ed Ettore Zecchino ( Fratelli d’Italia). C’è, però,chi continua a sperare che la partita personale non è chiusa, come il caso di Gianluca Festa, capolista in Irpinia della lista del Presidente Cirielli che è convinto che nel riconteggio delle schede della provincia di Benevento, possa spuntarla su Zecchino dal quale lo dividono solo una trentina di voti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, parola agli sconfitti: irpini tra amarezza e speranza

