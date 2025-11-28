Regionali il Pd incassa 1.125 voti a Castel San Giorgio | soddisfatti i responsabili del circolo

Tempo di lettura: 2 minuti Il Partito democratico di Castel San Giorgio esprime il proprio più sincero ringraziamento alle cittadine e ai cittadini che, con il loro voto e la loro partecipazione, hanno tributato al Pd 1.125 voti. “Si tratta di un risultato importante, frutto di un lavoro collettivo fatto di impegno quotidiano, ascolto, confronto e presenza costante sul territorio. La fiducia che la comunità locale ha voluto accordarci ci carica di responsabilità e rappresenta uno stimolo a rafforzare ancora di più il nostro impegno politico – hanno spiegato i democrat sangiorgesi -. Questo consenso ci sprona a sostenere con determinazione il lavoro dei neo-eletti consiglieri regionali, chiamati a portare avanti un progetto fondato su uno sviluppo sostenibile, sulla tutela dei diritti, sull’innovazione e sulla valorizzazione delle straordinarie potenzialità della Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

