Regionali 2025 Agro aversano traina exploit di Zannini San Marcellino e Colombiano spiccano per preferenze

Casertanews.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un risultato che va oltre la semplice affermazione elettorale: è stato un vero e proprio plebiscito popolare quello conquistato dal consigliere regionale uscente Giovanni Zannini, che con 31.932 preferenze si conferma – per distacco enorme e incolmabile – il candidato più votato dell’intera. 🔗 Leggi su Casertanews.it

