Reggiana-Frosinone le probabili formazioni
Il Frosinone arriva alla sfida con la Reggiana con entusiasmo e consapevolezza. La brillante vittoria ottenuta sabato sul campo del Bari ha dato ulteriore slancio ai giallazzurri, che hanno approfittato del pareggio del Modena e del ko del Cesena per salire dal quarto al terzo posto. Una. 🔗 Leggi su Today.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Intervista TF - Roberto Tegoni: "Non sono stupito dal Frosinone. Contro i giallazzurri mi aspetto una Reggiana più chiusa e pronta a ripartire in contropiede " - facebook.com Vai su Facebook
TuttoReggiana (@TuttoRegia) / Posts / X Vai su X
Pronostico Reggiana vs Frosinone – 29 Novembre 2025 - Città del Tricolore andrà in scena una sfida interessante di Serie B: la Reggiana ospiterà il Frosinone. Riporta news-sports.it
Frosinone - Monza: le probabili formazioni e dove vederla in Tv - Ritrovato il successo nello scontro diretto sul campo del Napoli, il Frosinone ha ora bisogno di trovare continuità per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Si legge su gazzettaregionale.it
Serie B, undicesima giornata: probabili formazioni e dove vedere le partite - Cinque gare domani e cinque domenica: il Cesena affronterà il Bari, mentre il Monza se la vedrà con lo Spezia. Segnala sport.quotidiano.net