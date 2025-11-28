Reggia di Caserta percorso multimediale per rendere il museo più accessibile

La Reggia di Caserta si prepara a celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dalle Nazioni Unite, inaugurando un innovativo percorso di accessibilità che punta a rendere fruibile il patrimonio culturale del museo a tutti i visitatori. L’appuntamento è fissato per. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Reggia di Caserta created an event - facebook.com Vai su Facebook

Oggi 25 novembre, la Reggia di Caserta dice NO a ogni forma di violenza, anche verbale, contro le donne, in ogni tempo, sotto ogni forma e in ogni luogo. #25novembre #reggiadicaserta Vai su X

Treccani e Reggia di Caserta insieme per raccontare Terrae Motus - A quarantacinque anni dal terremoto che il 23 novembre 1980 sconvolse la Campania e la Basilicata, dalla collaborazione tra la Reggia di Caserta e l’Istituto ... Si legge su napolivillage.com

“Terrae Motus” alla Reggia di Caserta nell’obiettivo di Barbara Jodice - A quarantacinque anni dal sisma che il 23 novembre 1980 sconvolse Campania e Basilicata, la Reggia di Caserta e l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani siglano un ... ilmattino.it scrive

Reggia, graffiti dei marines nei sotterranei Ora si studia un percorso per renderli fruibili - CASERTA — In quei locali 20 metri sotto il Teatro di Corte nessuno aveva più fatto accesso da anni. Segnala corrieredelmezzogiorno.corriere.it