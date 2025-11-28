regali di natale aziendali tassati quando scatta la detrazione fiscale

Si avvicinano le feste e molte imprese, in questo periodo, sostengono delle spese di rappresentanza per rafforzare la propria immagine e offrono degli omaggi aziendali ai clienti e ai dipendenti per fidelizzarli. I costi per sostenere i regali di Natale sono alti ed è necessario gestirli correttamente dal punto di vista fiscale: per poterli portare in detrazione dalle imposte devono rispondere a una serie di criteri di inerenza, congruità e coerenza con l’attività che viene quotidianamente svolta. Da un punto di vista strettamente fiscale, le regole da rispettare variano dalla tipologia di spesa, dall’ammontare del suo costo e dal fatturato dell’azienda. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

