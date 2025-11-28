Red dead redemption 3 il setting perfetto per la corsa all oro secondo i fan
Con l’assenza di annunci ufficiali, l’interesse intorno al prossimo capitolo della saga Red Dead Redemption continua a crescere, alimentato dalle suggestioni dei fan e dalle parole di alcuni membri chiave di Rockstar Games. Le discussioni si concentrano principalmente sul possibile setting e sulle innovazioni che potrebbero definire il futuro della serie, considerata una delle più iconiche nel panorama dei videogiochi western. probabilità di un nuovo capitolo di Red Dead Redemption. indicazioni da parte di Rockstar e dichiarazioni di Dan Houser. In un’intervista recente con Lex Friedman, Dan Houser, co-fondatore di Rockstar Games e autore dei primi due capitoli, ha lasciato intendere che un nuovo Red Dead Redemption potrebbe arrivare probabilmente in futuro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
