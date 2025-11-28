Il Black Friday si è consolidato come un evento di rilievo nel panorama musicale, andando oltre le semplici offerte su elettronica e elettrodomestici. La sua evoluzione ha trasformato questa giornata in una vera e propria celebrazione per appassionati di musica, con un calendario ricco di uscite esclusive, ristampe e vinili in edizione limitata. Questo articolo analizza l’importanza di questa giornata per il settore musicale, i fattori che influenzano le scelte delle etichette e le modalità più efficaci per accaparrarsi le edizioni più ambite. l’importanza crescente del vinyl nel Black Friday 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Record Store Day Black Friday 2025 le migliori uscite vinile e come acquistarle