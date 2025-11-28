Record Store Day Black Friday 2025 le migliori uscite vinile e come acquistarle
Il Black Friday si è consolidato come un evento di rilievo nel panorama musicale, andando oltre le semplici offerte su elettronica e elettrodomestici. La sua evoluzione ha trasformato questa giornata in una vera e propria celebrazione per appassionati di musica, con un calendario ricco di uscite esclusive, ristampe e vinili in edizione limitata. Questo articolo analizza l’importanza di questa giornata per il settore musicale, i fattori che influenzano le scelte delle etichette e le modalità più efficaci per accaparrarsi le edizioni più ambite. l’importanza crescente del vinyl nel Black Friday 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Approfondisci con queste news
28.11.2025 - RECORD STORE DAY - edizione "black friday" alcune delle uscite esclusive in uscita domani Si consiglia la prenotazione. - facebook.com Vai su Facebook
Record Store Day 2025: Five essential Black Friday releases - out releases from Record Store Day Black Friday 2025, ranging from sunshine pop compliations to soundtracks and long- Segnala faroutmagazine.co.uk
2025 Record Store Day Black Friday: A guide to Phoenix vinyl holiday - Indian School Road, D1, Goodyear Deadwax Records celebrates Record Store Day Black Friday 2025 with official RSD releases and vendor pop- Si legge su phoenixnewtimes.com
Record Store Day Black Friday 2025: Bay Area releases and highlights - connected releases, collector highlights, and where to find participating shops. Segnala yahoo.com