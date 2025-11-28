Reagisce al ladro e recupera il portafogli poi lo fa arrestare

Ha reagito al ladro che le aveva appena rubato il portafoglio e lo ha fatto arrestare. È accaduto il 27 novembre in un punto vendita Esselunga della città e in manette è finito un 53enne cileno specializzato in furti a donne anziane che solo nell’ultimo ha accumulato dieci denunce. L’uomo si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

